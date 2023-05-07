МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Открытие Турцией крупных месторождений нефти в ближайшие несколько лет не отразится на объемах импорта "черного золота" из других стран, поскольку ей понадобится еще минимум 5 лет, чтобы начать добычу, прокомментировал РИА Новости гендиректор ПАО "Европейская Электротехника" Илья Каленков. Запад нашел дыру, куда утекает российская нефть

Президент Турции Тайип Эрдоган в начале недели сообщил об обнаружении месторождений нефти в горах Габар у города Джизре производительностью порядка 100 тысяч баррелей в сутки. Потенциал месторождения оценивается в 1 миллиард баррелей, сказал позднее гендиректор концерна ТРАО Мелих Хан Бильгин. В декабре также сообщалось об открытии месторождения на юго-востоке Турции с запасами примерно 21,3 миллиона тонн.

"Открытие месторождения в 20 миллионов тонн — это очень хорошо, но это только самое начало. До этих 20 миллионов тонн еще нужно добраться. А для этого нужны колоссальные инвестиции, чтобы произвести разведочное бурение, произвести бурение на добычу, что называется обустроить месторождение, построить установки подготовки нефти, трубопроводы. Конечно, Турция — достаточно обжитое место, это не районы Крайнего Севера, но даже в таких условиях обустройство месторождения занимает минимум 5 лет до того, как пойдет первая нефть", — сказал эксперт.

"И только тогда Турция сможет в полном объёме использовать собственную нефть, частично отказавшись от импорта нефти. Поэтому в перспективе нескольких лет открытие месторождения не будет иметь никакого влияния на импорт нефти из других стран в Турцию", — добавил он, отметив при этом, что при бурении скважин может оказаться, что нефти в них нет, или она идет в очень небольших количествах.

По оценкам аналитика ФГ "Финам" Андрея Маслова, новые месторождения нефти суммарно дадут Турции порядка 250 тысяч баррелей нефти в сутки. Однако импорт в апреле составил около 3,5 миллиона баррелей в сутки, поэтому Турция, вероятно, продолжит зависеть от поставок из других стран, несмотря на заявления Эрдогана о том, что страна станет энергетически независимой, полагает эксперт.

Отвечая на вопрос, сможет ли Турция когда-либо начать экспортировать нефть, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов сказал, что государство может укрепить свои позиции в качестве регионального игрока, но в глобальном масштабе оно пока не такой крупный участник, чтобы ощутимо влиять на мировой рынок.