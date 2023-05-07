МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Россия, убедив Саудовскую Аравию поднять цены на нефть и продавая свои ресурсы со скидкой, одурачила ОПЕК, рассказал журналист OilPrice Саймон Уоткинс. США идут ва-банк: что последует за ростом ключевой ставки

Он напомнил, что Москва снизила долю альянса на индийском рынке до минимального за более чем 20 лет уровня. По данным ОПЕК, доля членов картеля на рынке азиатской страны опустилась до 59 процента с 72 процентов в 2021 году. Россия заняла первое место по поставкам в Индию "Черного золота", Ирак — второе, а Саудовская Аравия переместилась на третью строчку.

Кроме того, добавил журналист, генсек ОПЕК Хайтам аль-Гаис заявлял, что стоимость ресурса должна быть выше 80 долларов за баррель нефти Brent, хотя оснований для установления такой цены нет.

Помимо этого, отметил Уоткинс, такая стоимость приведет Европу и США к росту инфляции. Америка также столкнется к увеличению цен на бензин, что влечет за собой рост потребительских расходов. По словам автора статьи, США необходима нефть Brent по 40-75 долларов за баррель. При этом России нужен уровень в 115 долларов во избежание дефицита бюджета. Основной проблемой на этом фоне, указал Уоткинс, стал потолок цен на "черное золото" до 60 долларов за баррель.

Журналист указал, что Москва для выхода из сложившейся ситуации убедила фактического главу ОПЕК Эр-Рияд увеличить стоимость нефти в рамках картеля, продавая свой ресурс с дисконтом, но выше ограничения.

"Китаю и Индии наплевать на западные/американские санкции против Москвы, и они с радостью покупают российское топливо со скидкой", — пишет Уоткинс.

Он подчеркнул, что в целом такая схема обеспечивает понижение цен на мировом рынке нефти. Поэтому США пока не беспокоятся, заключил автор.