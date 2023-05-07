МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Польская компания Orlen теряет около 27 миллионов долларов в день из-за запрета на поставки российской нефти, заявил председатель правления концерна Даниель Обайтек. СМИ: Saudi Aramco понизила цены на нефть на июнь для Азии

"Даниель Обайтек, руководитель PKN Orlen, описал потерю российской нефти как лишение примерно 27 миллионов долларов в день из-за разницы в цене примерно в 30 долларов за баррель между более дешевой российской нефтью и альтернативными поставками", — пишет газета Financial Times.

Обайтек также отметил. что не считает убытки от "отказа поддержать Россию" потерей, добавив, что страна до сих пор импортирует "черное золото" по нефтепроводу "Дружба".

По словам главы Orlen, для замены российкого ресурса необходим улучшить логистику поставок.