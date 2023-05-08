МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть растут в понедельник днём сразу на 2% после падения за прошлую неделю на 5%, свидетельствуют данные торгов. Глава польской Orlen назвал цену запрета на российскую нефть

По состоянию на 13.02 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,93%, до 76,76 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 2,16%, до 72,88 доллара.

На нефтяном рынке в понедельник наблюдается положительная динамика после того, как за прошлую неделю цены на "черное золото" упали на 5 и 7% за эти две марки соответственно.

По мнению аналитиков Goldman Sachs Group, которое приводит агентство Блумберг, такое падение было связано с макрофинансовым спадом, однако во второй половине года на нефтяном рынке будет рост цен.