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2023
https://1prime.ru/oil/20230508/840551406.html
Цены на нефть коррекционно растут после падения на прошлой неделе
Нефть
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Цены на нефть растут в понедельник днём сразу на 2% после падения за прошлую неделю на 5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.02 мск цена июльских фьючерсов на... ПРАЙМ, 08.05.2023
нефть, энергетика, новости, нефть, торги, мир
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть растут в понедельник днём сразу на 2% после падения за прошлую неделю на 5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.02 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,93%, до 76,76 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 2,16%, до 72,88 доллара.
На нефтяном рынке в понедельник наблюдается положительная динамика после того, как за прошлую неделю цены на "черное золото" упали на 5 и 7% за эти две марки соответственно.
По мнению аналитиков Goldman Sachs Group, которое приводит агентство Блумберг, такое падение было связано с макрофинансовым спадом, однако во второй половине года на нефтяном рынке будет рост цен.