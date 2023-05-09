МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются более чем на 1% после выхода отчетности крупнейшей в мире нефтяной компании, Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.32 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,35%, до 75,98 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,37%, до 72,14 доллара.
Цены на нефть перешли к снижению более чем на 1% ранее во вторник после публикации финансовых показателей Saudi Aramco. В своем сообщении компания заявила о падении квартальной чистой прибыли до 32 миллиардов долларов, что на 19% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Инвесторы также могли обратить внимание на макростатистику из Китая. Во вторник таможенное управление опубликовало данные о торговом балансе страны за январь-апрель. Экспорт Китая за отчетный период увеличился на 2,5%, однако импорт упал на 7,3%. Нефтяной рынок внимательно следит за экономическими показателями Китая, поскольку это один их крупнейших мировых импортеров нефти. Многие ожидают, что восстановление китайской экономики после политики "нулевого ковида" поднимет спрос на нефть.
https://1prime.ru/oil/20230509/840555511.html
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