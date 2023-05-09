МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются более чем на 1% после выхода отчетности крупнейшей в мире нефтяной компании, Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов. СМИ: Saudi Aramco понизила цены на нефть на июнь для Азии

По состоянию на 11.32 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,35%, до 75,98 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,37%, до 72,14 доллара.

Цены на нефть перешли к снижению более чем на 1% ранее во вторник после публикации финансовых показателей Saudi Aramco. В своем сообщении компания заявила о падении квартальной чистой прибыли до 32 миллиардов долларов, что на 19% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Инвесторы также могли обратить внимание на макростатистику из Китая. Во вторник таможенное управление опубликовало данные о торговом балансе страны за январь-апрель. Экспорт Китая за отчетный период увеличился на 2,5%, однако импорт упал на 7,3%. Нефтяной рынок внимательно следит за экономическими показателями Китая, поскольку это один их крупнейших мировых импортеров нефти. Многие ожидают, что восстановление китайской экономики после политики "нулевого ковида" поднимет спрос на нефть.