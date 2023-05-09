МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Германия должна отказаться от импорта нефти по трубопроводу "Дружба" в рамках антироссийской санкционной политики, сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект документа Еврокомиссии. СМИ раскрыли планы Украины по повышению тарифа на транзит по "Дружбе"

Отмечается, что Польша практически добилась обещания того, что Германия не будет приобретать нефть через "Дружбу".

"Временное исключение, предоставленное Германии… для поставок сырой нефти по трубопроводу из России через северный участок нефтепровода "Дружба", должно прекратиться", — сказано в документе.

Венгрия, Чехия и Словакия могут продолжить импортировать нефть, поступающую по "Дружбе", добавляет издание.

Кроме того, Еврокомиссия (ЕК) не собирается запрещать центру в бельгийском Антверпене приобретать российские алмазы в рамках дальнейших санкционных мер в отношении России, указал EUobserver.