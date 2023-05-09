МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник падают после сильного роста по итогам двух предыдущих сессий. Котировки оказались под давлением на фоне слабых данных по импорту нефти в Китай, сомнений в устойчивости экономического роста США, проблем в банковском секторе и переговоров о потолке госдолга. Котировки нефти снижаются в ожидании данных США по инфляции

Около 15.07 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 86 центов, или 1,1%, до 76,10 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 83 цента, или 1,1%, до 72,34 доллара за баррель.

"Мы увидели, что спрос в Китае оказался более низким, чем ожидалось… наряду с опасениями относительно потолка госдолга в США и банковским кризисом это способствует усилению опасений относительно замедления экономики", — отметил Эндрю Липоу из Lipow Oil Associates.

В понедельник котировки Brent и WTI выросли более чем на 2% на надеждах, что США смогут избежать сильной рецессии. Кроме того, некоторые трейдеры полагают, что падение цен, наблюдавшееся в последние три недели, оказалось чрезмерным.

Тем не менее опубликованные во вторник данные указали на резкое сокращение импорта в Китай в апреле, в то время как темпы роста экспорта замедлились. Признаки слабого внутреннего спроса оказывают давление на экономику Китая, которая и без того столкнулась с проблемами в условиях замедления мировой экономики.

"Нефть может торговаться в диапазоне 70-82 доллара за баррель до тех пор, пока не появится ясность по поводу состояния спроса в Азии", — отметил Деннис Кисслер из BOK Financial.

Рынки следят за комментариями президента США Джо Байдена и высокопоставленных членов Республиканской партии по вопросу повышения потолка госдолга. Если конгресс не предпримет никаких действий в ближайшие три недели, США могут объявить дефолт.

В среду будет опубликован индекс потребительских цен (CPI) США за апрель, который может повлиять на дальнейшую траекторию процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). На прошлой неделе центробанк США повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов.