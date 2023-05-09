Минэнерго США повысило прогноз по росту спроса на нефть в мире на 200 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2023 году на 200 тысяч баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки, понизило ожидания по росту спроса в 2024 году — до 1,7 миллиона баррелей с 1,8 миллиона, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США.
"Согласно нашему прогнозу, мировое потребление жидкого топлива увеличится на 1,6 миллиона баррелей в сутки в 2023 году и на 1,7 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, наиболее ожидаемый рост спроса на жидкое топливо приходится на страны Азии, не входящие в ОЭСР, во главе с Китаем и Индией", — говорится в докладе.
В апрельском докладе Минэнерго прогнозировало, что в 2023 году спрос на нефть в мире вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки. В 2024 году министерство ожидало рост спроса на 1,7 миллиона баррелей в сутки.
Согласно приложенным материалам, теперь Минэнерго прогнозирует, что в 2023 году мировой спрос достигнет 100,99 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году — 102,71 миллиона.
ЦЕНЫ
Министерство энергетики США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году примерно на 7,5% — с 85 долларов за баррель в предыдущем прогнозе до 78,65 доллара, говорится в опубликованном во вторник отчете Управления энергетической информации американского ведомства.
Помимо этого, минэнерго США понизило прогноз цены нефти этой же марки в 2024 году на 8,3% — с 81 доллара до 74,47 доллара за баррель.
Кроме того, США повысили прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 10 тысяч баррелей — до 12,53 миллиона в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2024 году при этом составляют около 12,69 млн баррелей в сутки.
https://1prime.ru/oil/20230509/840557122.html