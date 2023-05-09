МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2023 году на 200 тысяч баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки, понизило ожидания по росту спроса в 2024 году — до 1,7 миллиона баррелей с 1,8 миллиона, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США. Цены на нефть падают на фоне слабой отчетности из Китая

"Согласно нашему прогнозу, мировое потребление жидкого топлива увеличится на 1,6 миллиона баррелей в сутки в 2023 году и на 1,7 миллиона ​​баррелей в сутки в 2024 году, наиболее ожидаемый рост спроса на жидкое топливо приходится на страны Азии, не входящие в ОЭСР, во главе с Китаем и Индией", — говорится в докладе.

В апрельском докладе Минэнерго прогнозировало, что в 2023 году спрос на нефть в мире вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки. В 2024 году министерство ожидало рост спроса на 1,7 миллиона баррелей в сутки.

Согласно приложенным материалам, теперь Минэнерго прогнозирует, что в 2023 году мировой спрос достигнет 100,99 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году — 102,71 миллиона.

ЦЕНЫ

Министерство энергетики США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году примерно на 7,5% — с 85 долларов за баррель в предыдущем прогнозе до 78,65 доллара, говорится в опубликованном во вторник отчете Управления энергетической информации американского ведомства.

Помимо этого, минэнерго США понизило прогноз цены нефти этой же марки в 2024 году на 8,3% — с 81 доллара до 74,47 доллара за баррель.

Кроме того, США повысили прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 10 тысяч баррелей — до 12,53 миллиона в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2024 году при этом составляют около 12,69 млн баррелей в сутки.