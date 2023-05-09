США ждет от ОПЕК увеличения нефтедобычи в следующем году на 600 тысяч баррелей в день
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что в 2023 году объем добычи нефти ОПЕК упадет на 300 тысяч баррелей в сутки, однако, если текущее сокращение производства в ОПЕК+ закончится, в 2024 году организация сможет увеличить добычу жидких углеводородов на 600 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США.
"По нашим прогнозам, общий объем добычи сырой нефти ОПЕК упадет на 0,3 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, в значительной степени из-за заявления ОПЕК+ о сокращении добычи от 3 апреля", — говорится в докладе.
Минэнерго США отмечает, что помимо добровольных сокращений на снижение добычи повлияют и недавние перебои с экспортом нефти в Ираке, и форс-мажорные обстоятельства, ограничивающие экспорт в Нигерии.
"Мы прогнозируем, что общий объем производства жидкого топлива ОПЕК увеличится на 0,6 миллиона баррелей в сутки в 2024 году в связи с окончанием текущего сокращения добычи ОПЕК+ в 2023 году", — добавляет министерство.
Страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом, в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот — еще на 1,66 миллиона баррелей в сутки — так же до конца года. Россия, в свою очередь, на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки, начатое в марте.
Согласно приложенным материалам министерства, добыча нефти ОПЕК должна сократиться в 2023 году до 28,34 миллиона баррелей с 28,67 миллиона в прошлом году. В 2024 году добыча нефти организацией ожидается на уровне 28,99 миллиона баррелей в сутки.
В сделке ОПЕК+ участвуют 10 из 13 стран организации ОПЕК. Только они снижают добычу в 2023 году на 1,273 миллиона баррелей в сутки. Дополнительные добровольные сокращения взяли на себя такие члены организации, как Саудовская Аравия (500 тысяч баррелей в сутки), Ирак (211 тысяч), ОАЭ (144 тысячи), Кувейт (128 тысяч), Алжир (48 тысяч) и Габон (8 тысяч). Из стран вне-ОПЕК, помимо России, добычу с мая по конец 2023 года сокращают Казахстан (78 тысяч) и Оман (40 тысяч баррелей).
https://1prime.ru/oil/20230509/840557273.html