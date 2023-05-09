МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что в 2023 году объем добычи нефти ОПЕК упадет на 300 тысяч баррелей в сутки, однако, если текущее сокращение производства в ОПЕК+ закончится, в 2024 году организация сможет увеличить добычу жидких углеводородов на 600 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США. Цены на нефть падают на фоне слабой отчетности из Китая

"По нашим прогнозам, общий объем добычи сырой нефти ОПЕК упадет на 0,3 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, в значительной степени из-за заявления ОПЕК+ о сокращении добычи от 3 апреля", — говорится в докладе.

Минэнерго США отмечает, что помимо добровольных сокращений на снижение добычи повлияют и недавние перебои с экспортом нефти в Ираке, и форс-мажорные обстоятельства, ограничивающие экспорт в Нигерии.

"Мы прогнозируем, что общий объем производства жидкого топлива ОПЕК увеличится на 0,6 миллиона баррелей в сутки в 2024 году в связи с окончанием текущего сокращения добычи ОПЕК+ в 2023 году", — добавляет министерство.

Страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом, в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот — еще на 1,66 миллиона баррелей в сутки — так же до конца года. Россия, в свою очередь, на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки, начатое в марте.

Согласно приложенным материалам министерства, добыча нефти ОПЕК должна сократиться в 2023 году до 28,34 миллиона баррелей с 28,67 миллиона в прошлом году. В 2024 году добыча нефти организацией ожидается на уровне 28,99 миллиона баррелей в сутки.

В сделке ОПЕК+ участвуют 10 из 13 стран организации ОПЕК. Только они снижают добычу в 2023 году на 1,273 миллиона баррелей в сутки. Дополнительные добровольные сокращения взяли на себя такие члены организации, как Саудовская Аравия (500 тысяч баррелей в сутки), Ирак (211 тысяч), ОАЭ (144 тысячи), Кувейт (128 тысяч), Алжир (48 тысяч) и Габон (8 тысяч). Из стран вне-ОПЕК, помимо России, добычу с мая по конец 2023 года сокращают Казахстан (78 тысяч) и Оман (40 тысяч баррелей).