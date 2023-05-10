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2023
https://1prime.ru/oil/20230510/840558717.html
Ирак и Саудовская Аравия повысили цены на нефть для стран Европы
Нефть
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Европейские НПЗ вынуждены доплачивать за нефть с Ближнего Востока после повышения цен Ираком и Саудовской Аравией, передает Bloomberg. Как сообщает информагентство, Ирак установил... ПРАЙМ, 10.05.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Европейские НПЗ вынуждены доплачивать за нефть с Ближнего Востока после повышения цен Ираком и Саудовской Аравией, передает Bloomberg.
Как сообщает информагентство, Ирак установил на июнь цену на нефть Basrah Medium на самом высоком более чем за год уровне. Повысила цены на нефть для Европы и Саудовская Аравия.
Однако для потребителей в Азии, пишет Bloomberg, страны Персидского залива или сохранили цены на существующем уровне, или даже снизили их по сравнению с показателем месяцем ранее.