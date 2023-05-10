МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Европейские НПЗ вынуждены доплачивать за нефть с Ближнего Востока после повышения цен Ираком и Саудовской Аравией, передает Bloomberg. Минэнерго США повысило прогноз по росту спроса на нефть в мире

Как сообщает информагентство, Ирак установил на июнь цену на нефть Basrah Medium на самом высоком более чем за год уровне. Повысила цены на нефть для Европы и Саудовская Аравия.

Однако для потребителей в Азии, пишет Bloomberg, страны Персидского залива или сохранили цены на существующем уровне, или даже снизили их по сравнению с показателем месяцем ранее.