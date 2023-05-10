МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, сократились по сравнению с показателем предыдущей недели четвертую неделю подряд. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. В США снизилось число действующих нефтегазовых буровых установок

Как в среднем считают 11 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 29 апреля-5 мая снизились на 800 000 баррелей. Семеро аналитиков прогнозируют сокращение запасов, а четверо — их увеличение. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +2,5 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в среду, в 14.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, сократились на 800 000 баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —2,3 млн баррелей до +1,2 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе уменьшились на 400 000 баррелей. Оценки варьируются от —2 млн баррелей до +2,6 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, увеличилась на 0,5 процентного пункта, до 91,2%. Прогнозы варьируются от —0,3 процентного пункта до +1 процентного пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об увеличении запасов нефти в США на отчетной неделе на 3,6 млн баррелей, а также о росте запасов бензина на 400 000 баррелей и о снижении запасов дизеля на 3,9 млн баррелей.