МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются уже более чем на 1,5%, поскольку инвесторы не ждут позитива от публикации данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Биржевые цены на газ в Европе стабильны утром среды

По состоянию на 12.12 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,58%, до 76,22 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,6%, до 72,53 доллара. Утром темп снижения этих котировок был заметно меньше.

Позднее в среду будут опубликованы данные об инфляции в США. Аналитики ожидают сохранения годовых темпов роста потребительских цен на уровне 5%, как это было и месяцем ранее. То есть, процесс замедления высокой инфляции в стране затормозился. А затем минэнерго США опубликует официальные данные о коммерческих запасах нефти в стране. Аналитики прогнозируют их уменьшение на 0,9 миллиона баррелей.

"Отсчет времени до выхода данных индекса потребительских цен в США, которые будут определять движение рынка, привел к ухудшению настроений", — сказал агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).

Эксперт, впрочем, добавил, что при этом в последние месяцы наблюдалась тенденция к ослаблению доллара после выхода индекса потребительских цен, и "если это так и останется, цены на нефть могут найти катализатор для дальнейшего роста".