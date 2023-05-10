МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Попытка теракта на нефтепроводах "Дружба" была совершена 10 мая, объект работает штатно, пострадавших нет. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента трубопроводной компании Игорь Демин. СМИ: Еврокомиссия посоветовала Германии отказаться от поставок по "Дружбе"

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация об атаке нефтепровода "Дружба" 10 мая в поселке Свень Брянской области, под обстрелом оказались пустые резервуары для хранения нефтепродуктов.

"Могу подтвердить, что действительно была попытка совершения террористического акта на систему нефтепроводов "Дружба", на наливном пункте Брянск. Сегодня под утро", — сказал Демин.

Он подчеркнул, что в данный момент объект работает в штатном режиме, пострадавших нет.