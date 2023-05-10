МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron планирует увеличить добычу нефти в Венесуэле до 160 тысяч баррелей в сутки в текущем году и до 200 тысяч баррелей в день — в 2024 году, тем самым удвоив её, следует из сообщения агентства Рейтер со ссылкой на источники. СМИ: нефтесервисная SLB ввела новые ограничения для российского бизнеса

"Возобновленные нефтяные операции Chevron в Венесуэле в следующем месяце вступают в новую фазу, которая позволит увеличить добычу с целью ускорения плана возвращения всего долга в 3 миллиарда долларов, который член ОПЕК должен выплатить к концу 2025 года… Компания Chevron планирует увеличить добычу нефти до 160 тысяч баррелей в сутки в этом году и до около 200 тысяч баррелей в сутки в 2024 году", — сообщает агентство.

Рейтер уточняет, что в этом году компания возобновила добычу нефти на четырех совместных предприятиях с венесуэльской государственной PdVSA, экспортируя в среднем 102 500 баррелей в день, принимая участие в закупках и назначая новых руководителей в советы директоров предприятий.

Также агентство отметило, что ранее генеральный директор Chevron Майкл Вирт (Michael Wirth) заявил, что объем добычи компании в Венесуэле в этом году достигнет 150 тысяч баррелей в сутки без значительных новых инвестиций и на существующих лицензионных условиях.

В марте источник в индустрии сообщил РИА Новости о том, что Chevron и европейские компании, скорее всего, повысят добычу нефти в Венесуэле, если позволят условия. При этом в конце февраля источник сообщал, что США получают из Венесуэлы по 100 тысяч баррелей нефти в сутки после ослабления американских санкций.

США с конца прошлого года начали ослаблять санкционное давление на Венесуэлу, разрешив американской компании Chevron добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с PdVSA и поставлять продукцию совместного предприятия на американский рынок.