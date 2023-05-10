МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 мая, выросли на 3 миллиона баррелей, или 0,6%, — до 462,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Индексы США растут на данных об инфляци в стране

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения запасов на 0,9 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 мая, не изменилась, оставшись на уровне прошлой недели в 12,3 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,275 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в феврале составила 12,48 миллиона баррелей в сутки, в марте — 12,59 миллиона баррелей в день. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,89 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 9 мая понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день — до 12,53 миллиона баррелей, на 2024 год — на 60 тысяч баррелей в сутки, до 12,69 миллиона баррелей.