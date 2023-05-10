МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 5 мая опустился на 2,9 миллиона баррелей — до 362 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Рубль уверенно растет после длинных выходных на продажах валюты

Таким образом, показатель является минимальным с недели, завершившейся 7 октября 1983 года, когда он составлял 361,3 миллиона баррелей нефти. Стратегический резерв нефти в США остается на уровнях октября 1983 года уже четвертую неделю подряд.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал опускаться.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.