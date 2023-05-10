МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 1% в среду вечером после публикации макроэкономической статистики по США, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли

По состоянию на 18.39 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,02%, до 76,65 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,26%, до 72,78 доллара.

Нефтяной рынок оценивает публикацию макроэкономических данных по США. Так, опубликованный в среду показатель коммерческих запасов нефти в стране (исключая стратегический резерв) неожиданно показал рост на 3 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали сокращения запасов на 0,9 миллиона. Это первый рост показателя за четыре недели.

Инвесторы также ожидали статданных по темпам роста потребительских цен в США, в среду публикация минтруда страны показала, что годовая инфляция замедлилась до 4,9% в годовом выражении с 5% месяцем ранее. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 5%. Теперь нефтяной рынок оценивает, что такой темп замедления инфляции может сказать о дальнейших шагах Федеральной резервной системы (ФРС) США, целью которой является снижение показателя до 2%.

"Уолл-стрит по-прежнему не уверена в том, как долго займет этот путь снижения темпов инфляции, чтобы достичь целевого уровня ФРС в 2%", — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Oanda Эд Мойя (Ed Moya).