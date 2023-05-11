МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Нефтесервисная компания "Технологии ОФС" (бывший Baker Hughes в России) планирует в начале 2025 года запустить в России производство роторно управляемых систем — оборудования, позволяющего управлять траекторией скважины, сообщил президент компании Давид Гаджимирзаев. СМИ: нефтесервисная SLB ввела новые ограничения для российского бизнеса

Среди основных проблем с нефтесервисным оборудованием в России из-за санкций глава "Технологий ОФС" выделил роторно управляемые системы (РУС), они обеспечивают наклонно направленное бурение. В этом оборудовании много сложных элементов, например электроника, металлы, устойчивые к вибрации, температуре, износу.

"Мы планируем в 2025 году стать полностью независимыми с точки зрения производства РУС. Географию размещения производства анализируем. Скорее всего, это будет Западная Сибирь. Проект производства сейчас находится в работе, поэтому не могу сказать точно, каков будет объем производства. Но с каждым годом выпуск продукции будет расти", — сказал Гаджимирзаев в интервью газете "Ведомости".

Отвечая на вопрос, когда начнется производство РУС, он пояснил: "Ориентировочно в начале 2025 года. Наше собственное предприятие".

Группа компаний "Технологии ОФС" (бывший Baker Hughes в России) предоставляет нефтесервисные услуги и оборудование для крупнейших нефтегазовых компаний. Группа была сформирована в ноябре прошлого года после одобрения президентом РФ передачи российских активов компании Baker Hughes российскому менеджменту. Компания обладает производственными и сервисными мощностями в 11 субъектах РФ.