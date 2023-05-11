МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. ОПЕК по-прежнему ожидает роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,3 миллиона баррелей в сутки — до 101,9 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе организации. В Минфине считают, что большая приватизация в России должна состояться

"На 2023 год прогноз роста мирового спроса на нефть также совпадает с оценкой предыдущего месяца и составляет 2,3 миллиона баррелей в сутки, при этом рост в странах ОЭСР увеличится на 0,07 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в ОЭСР, составит почти 2,3 миллиона баррелей в сутки", — пишет ОПЕК.

"Ожидается, что в 2023 году общий мировой спрос на нефть достигнет 101,9 миллиона баррелей в сутки. Однако этот прогноз зависит от многих факторов неопределенности, включая развитие мировой экономики и сохраняющуюся геополитическую напряженность", — добавляет организация.

В апреле ОПЕК ожидала мировой спрос на нефть на уровне 101,89 миллиона баррелей в сутки. В мае прогноз немного скорректирован — повышен на 10 тысяч баррелей, до 101,9 миллиона баррелей в сутки.

Незначительные корректировки в сторону повышения были сделаны в связи с более высокими, чем ожидалось, показателями экономики Китая, поясняет ОПЕК. Согласно приложенным материалам, потребление нефти в этой стране вырастет в текущем году на 5,4%, до 15,66 миллиона баррелей в сутки.

В то же время в других регионах ожидается небольшое снижение из-за экономических проблем, которые, вероятно, будут оказывать давление на спрос на нефть, прогнозирует организация. В частности, спрос может снизиться в 2023 году на 0,01% в США и на 0,4% в Европе.