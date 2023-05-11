МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в марте снизилась на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнем февраля — до 9,7 миллиона баррелей в сутки, следует из данных майского доклада ОПЕК. В Минфине считают, что большая приватизация в России должна состояться

"Добыча жидких углеводородов в России в марте снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 282 тысячи баррелей в сутки, в среднем до 11,1 миллиона баррелей в сутки. Из этого объема 9,7 миллиона баррелей в сутки приходится на сырую нефть и 1,4 миллиона баррелей в сутки на конденсат", — говорится в докладе.

При этом в апрельском докладе ОПЕК указывала, что добыча жидких углеводородов в России в феврале увеличилась в месячном выражении на 175 тысяч баррелей в сутки, до 11,38 миллиона баррелей. На нефть в феврале пришлось 10 миллионов баррелей в сутки, а на конденсат — 1,4 миллиона.

Таким образом, добыча нефти в РФ в марте снизилась по сравнению с февралем на 300 тысяч баррелей в сутки, следует из докладов ОПЕК. Организация ссылается в них на собственные данные и информацию журнала "Нефте компас" (Nefte Compass, принадлежит международной информационно-аналитической группе Energy Intelligence). Energy Intelligence является одним из признанных ОПЕК и ОПЕК+ независимых источников информации.

Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с уровня февраля, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Позднее, в марте, он сообщил, что РФ выходит на заявленный объем сокращения и достигнет его в последних числах месяца.

Затем это решение было продлено до конца июня. А в апреле Россия вместе с рядом стран ОПЕК+, которые также объявили о добровольном дополнительном снижении производства, решила придерживаться этого шага до конца 2023 года. Позднее Новак заявил, что Россия в апреле вышла на заявленный объем добровольного сокращения добычи нефти, компании выполняют свои обязательства по ее суммарному снижению на 500 тысяч баррелей в сутки.

ДОБЫЧА НЕФТИ ВНЕ ОПЕК

ОПЕК продолжает ждать роста добычи нефти вне организации в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 67,2 миллиона баррелей в сутки, следует из майского доклада организации.

"Согласно прогнозам, производство жидких углеводородов в странах вне ОПЕК в 2023 году вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом и составит в среднем 67,2 миллиона баррелей в сутки, без изменений по сравнению с прошлым месяцем", — говорится в докладе.

При этом оценка показателя в первом квартале увеличена на 40 тысяч баррелей в сутки, до 67,62 миллиона баррелей в сутки. Во втором квартале прогноз увеличен на 180 тысяч баррелей, до 66,9 миллиона, но в третьем и четвертом кварталах сокращен — на 80 и 130 тысяч баррелей, до 66,82 и 67,44 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Прогнозируется, что основными драйверами роста в 2023 году будут США, Бразилия, Норвегия, Канада, Казахстан и Гайана, в то время как добыча нефти будет снижаться в основном в России. "Тем не менее, сохраняется неопределенность в отношении потенциала добычи сланцевой нефти в США и внепланового технического обслуживания в 2023 году", — отмечает ОПЕК.

Добыча нефти вне организации в 2022 году составила 65,8 миллиона баррелей в сутки.