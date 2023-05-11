МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году на уровне предыдущей оценки, ожидает роста показателя на 0,69 миллиона баррелей в сутки, до 12,57 миллиона баррелей в сутки, следует из майского доклада организации. ОПЕК продолжает ждать роста мирового спроса на нефть в 2023 году

В предыдущем, апрельском, докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2023 году на те же 0,69 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, до 12,57 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, ожидания сохраняются на прежнем уровне.

Прогноз по добыче в докладе объясняется организацией "высоким уровнем бурения и заканчивания скважин".

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2021 году составила 11,25 миллиона баррелей, а в 2022 году — 11,89 миллиона баррелей в сутки.