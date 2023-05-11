МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по снижению добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата) России в 2023 году на 0,75 миллиона баррелей в сутки, до 10,28 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе организации. ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году

"Прогнозируется, что в 2023 году добыча жидких углеводородов в России снизится на 0,75 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 10,28 миллиона баррелей в сутки, неизменно по сравнению с оценкой в предыдущем месяце", — говорится в докладе.

"Стоит отметить, что ожидаемое сокращение учитывает недавно объявленную добровольную корректировку добычи до конца 2023 года", — добавляет ОПЕК.

В 2022 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,2 миллиона баррелей в сутки, примерно до 11 миллионов баррелей в сутки, оценивают эксперты организации.

Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля заявили, что дополнительно сократят добычу с мая по конец 2023 года — суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх существующих квот). Шаг был назван превентивным, чтобы поддержать стабильность рынка. Россия при этом продлила свое добровольное сокращение добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки, которое действует с марта, также до конца года.