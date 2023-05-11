МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в марте снизились на 31,7 миллиона баррелей, оказавшись на 34 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. Добыча нефти в России в марте снизилась на 300 тысяч баррелей в сутки

"Согласно предварительным данным за март 2023 года, общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов — ред.) в странах ОЭСР снизились за месяц на 31,7 миллиона баррелей. Составив 2,808 миллиарда баррелей, они были на 195 миллионов баррелей выше, чем год назад, но на 34 миллиона баррелей ниже последнего пятилетнего среднего значения и на 105 миллионов баррелей ниже среднего значения 2015-2019 годов", — сообщает ОПЕК.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.