МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению в четверг вечером на ряде факторов дня, свидетельствуют данные торгов. Фактическая цена российской нефти превысит прогноз по Urals, считает ЦБ

По состоянию на 18.19 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,86%, до 75,75 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,16%, до 71,72 доллара. Ранее днем цена обеих марок росла на 0,55% и 0,52% соответственно.

Нефтяной рынок отреагировал снижением на решение по учетной ставке, оглашенное Банком Англии ранее в четверг. Регулятор ожидаемо повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. Это третье за месяц повышение ставки среди мировых центробанков: ранее в мае ее подняли на 25 б.п. Федеральная резервная система США (до 5-5,25%) и Европейский центральный банк (до 3,75%). Инвесторы могут опасаться, что эти решения приведут к чрезмерному замедлению мирового экономического роста и понизят спрос на нефть.

Схожие опасения может прибавлять и вышедшая в четверг макроэкономическая статистика. Минтруд США сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 6 мая скакнуло вверх на 22 тысячи, до 264 тысяч, увеличившись до максимума с октября 2021 года. Аналитики ожидали роста количества заявок всего лишь на три тысячи.