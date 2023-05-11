Мировые цены на нефть перешли к снижению в четверг вечером
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению в четверг вечером на ряде факторов дня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.19 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,86%, до 75,75 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,16%, до 71,72 доллара. Ранее днем цена обеих марок росла на 0,55% и 0,52% соответственно.
Нефтяной рынок отреагировал снижением на решение по учетной ставке, оглашенное Банком Англии ранее в четверг. Регулятор ожидаемо повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. Это третье за месяц повышение ставки среди мировых центробанков: ранее в мае ее подняли на 25 б.п. Федеральная резервная система США (до 5-5,25%) и Европейский центральный банк (до 3,75%). Инвесторы могут опасаться, что эти решения приведут к чрезмерному замедлению мирового экономического роста и понизят спрос на нефть.
Схожие опасения может прибавлять и вышедшая в четверг макроэкономическая статистика. Минтруд США сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 6 мая скакнуло вверх на 22 тысячи, до 264 тысяч, увеличившись до максимума с октября 2021 года. Аналитики ожидали роста количества заявок всего лишь на три тысячи.
https://1prime.ru/oil/20230511/840575795.html