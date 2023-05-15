МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на оценке перспектив мирового спроса на это сырьё и ситуации с госдолгом США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Запад лишился российского товара, который в кризис важнее всего

По состоянию на 8.24 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,66%, до 74,68 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,61%, до 69,62 доллара.

Таким образом, снижением начинается четвёртая торговая сессия подряд, а за предыдущие три торговых дня стоимость нефти марки Brent снизилась на 4,28%, марки WTI — на 5,06%.

"Настроения на нефтяном рынке остаются негативными в связи с неопределенными перспективами спроса и опасениями по поводу потолка долга США", — сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

Рынки, в частности, продолжают оценивать перспективы нефтяного спроса, ожидая официальных данных о коммерческих запасах нефти в США от минэнерго страны за неделю, завершившуюся 12 мая. А за неделю по 5 мая запасы нефти выросли на 3 миллиона баррелей, или 0,6%, — до 462,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов на 0,9 миллиона баррелей.

"Рынок, вероятно, будет следить за возможными пересмотрами спроса в ежемесячном отчете МЭА по рынку", — заключил эксперт.