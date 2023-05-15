МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе снизилось. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Эксперт оценил последствия прекращения поставок нефти в ФРГ по "Дружбе"

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на отчетной неделе сократилось на 17 единиц, до 731 единицы. По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США упало на 2 единицы, до 586 единиц, в то время как число газовых установок снизилось на 16 единиц, до 141 единицы.

По данным Baker Hughes, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда число действующих буровых установок в США составляло 714 единиц, показатель упал на 17 единиц. Число нефтяных буровых установок увеличилось на 23 единицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число газовых — на 8 единиц.

Число морских буровых установок на отчетной неделе выросло на 1 единицу, до 22 единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 4 единицы.

Совокупное число буровых установок в Канаде выросло на 1 единицу, до 94 единиц. Число нефтяных буровых установок в Канаде выросло на 3 единицы, до 37 единиц, а газовых — на 2 единицы, до 57 единиц.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число буровых установок в Канаде выросло на 6 единиц. Число нефтяных буровых установок осталось без изменений, а газовых — увеличилось на 6 единиц.