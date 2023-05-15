МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером увеличили темпы роста до более чем 1%, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает перед выходом данных по Китаю

По состоянию на 19.24 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,64%, до 75,39 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,76%, до 71,27 доллара. Днем нефть дорожала на 0,2-0,3%.

Аналитики отмечают, что определенную поддержку нефтяному рынку дает нехватка предложения. Однако неопределенность вокруг потолка госдолга США может негативно отразиться на стоимости нефти.

"Нефть играет в "перетягивание каната" с низким предложением, а растущая экономическая неопределенность, связанная с переговорами о потолке госдолга США, вероятно, приведет к некоторому напряжению на рынке", — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Oanda Эд Мойя (Ed Moya).

По словам Мойи, трейдеры во вторник будут оценивать данные о розничных продажах в США, которые покажут уровень потребления нефти. Согласно прогнозам, общий объем розничных продаж в стране за прошлый месяц увеличился на 0,8%.