МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в июне поднимется по сравнению с текущим месяцем на 41 тысячу баррелей в день, или на 0,4%, до 9,332 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны. Нефть дешевеет на перспективах спроса и новостях о госдолге США

В том числе добыча в бассейне Permian поднимется на 15 тысяч баррелей в день, до 5,707 миллиона баррелей в день, на Bakken — на 13 тысяч, до 1,232 миллиона, на Anadarko — на 5 тысяч, до 444 тысяч баррелей в день. На месторождении Niobrara добыча вырастет также на 5 тысяч баррелей, до 650 тысяч баррелей в день.

На Eagle Ford ожидается рост на 2 тысячи баррелей, до 1,108 миллиона баррелей, на Appalachia — на 1 тысячу, до 155 тысяч баррелей в день. На месторождении Haynesville добыча не изменится и составит 36 тысяч баррелей в день, говорится в релизе.

Также EIA ожидает в июне общего увеличения добычи газа на всех этих месторождениях на 256 миллионов кубических футов, до 97,239 миллиарда кубических футов в сутки.

Согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в апреле сократилось по сравнению с мартом на 42, до 4863.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи скважины. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.