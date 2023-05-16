МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Министр нефти Ирака Хайан Абдель Гани пригласил международные компании принять участие в конкурсе на инвестиционные проекты относительно разработки 13 месторождений и разведочных площадок в северных, центральных и южных провинциях страны, говорится в поступившем РИА Новости сообщении пресс-офиса министерства нефти. Ирак и Саудовская Аравия повысили цены на нефть для стран Европы

"Министерство стремится увеличить добычу и запасы нефти и газа, а также поощрять инвестиции в нефтяной сектор в сотрудничестве с международными компаниями, специализирующимися на разработке месторождений нефти и газа, пригласив их к участию в дополнительном конкурсе, который включает 13 нефтяных и газовых месторождений и участков", — отмечается в сообщении.

В число этих месторождений входят четыре разведочных блока, которые не были переданы компаниям во время пятого этапа выдачи лицензий в 2018 году, а также девять новых месторождений и участков.