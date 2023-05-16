МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Минэнерго США закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв страны, говорится в заявлении ведомства. Ирак пригласил международные компании осваивать месторождения нефти и газа

"Министерство энергетики объявило сегодня о том, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти для стратегического нефтяного резерва", — указано в сообщении.

Отмечается, что ведомство намерено закупить нефть "по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель".

Ранее в мае управление энергетической информации минэнерго страны сообщало, что стратегический резерв нефти в США за неделю по 5 мая опустился на 2,9 миллиона баррелей — до 362 миллиона баррелей. Таким образом, показатель является минимальным с недели, завершившейся 7 октября 1983 года, когда он составлял 361,3 миллиона баррелей нефти. Стратегический резерв нефти в США остается на уровнях октября 1983 года уже четвертую неделю подряд.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал опускаться.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин. Его раскритиковали политические оппоненты за опустошение резерва без экстренной необходимости.