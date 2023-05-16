МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает мировой добычи нефти по итогам текущего года на уровне 101,1 миллиона баррелей в сутки, сохранив тем самым прогноз ее роста на уровне 1,2 миллиона, следует из ежемесячного доклада агентства. Боррель призвал принять меры против Индии за "продажу" российской нефти

"Прогнозируется, что в целом по году прирост мировой добычи нефти замедлится до 1,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 4,6 миллиона баррелей в сутки в 2022 году", — говорится в докладе.

Указывается, что в среднем по году мировая добыча нефти составит 101,1 миллиона баррелей в сутки.

Месяцем ранее МЭА также прогнозировало, что добыча нефти в мире вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки по итогам текущего года, до 101,1 миллиона.

В докладе также отмечается, что, по ожиданиям МЭА, по итогам текущего года рост добычи нефти вне ОПЕК+, возглавляемый США и Бразилией, увеличится на 1,7 миллиона баррелей в сутки, а ОПЕК+ совокупно сократит добычу на 560 тысяч баррелей в сутки.