МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте снизились на 56,3 миллиона баррелей, до минимальных за полгода 2,753 миллиарда баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). ОПЕК отметила снижение нефтяных запасов в ОЭСР в марте

"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов — ред.) ОЭСР в марте сократились на 56,3 миллиона баррелей, до шестимесячного минимума в 2 753 миллиона баррелей, что было вызвано резким сокращением запасов нефтепродуктов. Дефицит по сравнению со средним прогнозом на 2018-2022 годы вырос до 88,7 миллиона баррелей", — указывает МЭА в своем докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.