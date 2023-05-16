МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году до 102 миллионов баррелей в сутки, сообщается в майском докладе агентства. Раскрыто, как в России вырос спрос на защиту от дронов

"Прогнозируется, что мировой спрос на нефть вырастет на 2,2 миллиона баррелей в сутки в 2023 году — до среднего уровня 102 миллиона баррелей в сутки, что на 200 тысяч баррелей в сутки выше, чем в предыдущем прогнозе", — говорится в докладе.

В предыдущем, апрельском докладе МЭА прогнозировало рост спроса на 2 миллиона баррелей в сутки — до 101,9 миллиона баррелей в сутки.

Агентство отмечает, что восстановление спроса в Китае продолжает превосходить ожидания: в марте там был установлен исторический рекорд на уровне 16 миллионов баррелей в сутки.