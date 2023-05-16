МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) в очередной раз повысило прогноз по добыче нефти и конденсата в России на 2023 год — на 180 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает ее снижения на 350 тысяч баррелей в сутки, до 10,7 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. Американский инвестор предрек сохранение спроса на российскую нефть

"Экспорт нефти был перенаправлен на новые рынки, так как глубокие ценовые скидки привлекли трейдеров, а также склонные к риску нефтеперерабатывающие компании. Это подтверждает наш пересмотр объемов добычи в России на 180 тысяч баррелей в сутки в сторону повышения в этом году. Теперь мы ожидаем, что средний уровень добычи нефти в 2023 году составит 10,7 миллиона баррелей в сутки, что ниже на 350 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом", — пишет МЭА в своем докладе.

В прошлом месяце эксперты агентства ожидали, что добыча жидких углеводородов в РФ в 2023 году сократится на 530 тысяч баррелей, до 10,6 миллиона баррелей в сутки.

Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Затем сокращения были продлены до июня, а позднее — до конца года. Причем РФ снижает добычу от уровня февраля, говорил также Новак.

При этом МЭА заявляет, что в апреле Россия сократила добычу нефти только на 200 тысяч баррелей в сутки, до 9,6 миллиона, поскольку, предполагает агентство, экспорт и работа НПЗ сохранились на прежнем уровне. Эксперты считают, что в мае стране понадобится сократить добычу еще на 300 тысяч баррелей. Общий объем добычи нефти, конденсатов и ШФЛУ в прошлом месяце был на 470 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в феврале 2022 года.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.