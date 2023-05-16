МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, имеющие обязательства по соглашению об ограничении добычи нефти, в апреле сократили ее на 400 тысяч баррелей в сутки, увеличив резервные мощности до 4,1 миллиона баррелей в сутки, заявляет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном докладе. СМИ раскрыло, как Россия одурачила ОПЕК

"Добыча 19 участников (сделки ОПЕК+), у которых есть квоты, сократилась в апреле на 400 тысяч баррелей в сутки, до 37,6 миллиона баррелей в сутки. Это привело к тому, что эффективные резервные мощности альянса, исключая объемы, закрытые из-за санкций в Иране и России, составили 4,1 миллиона баррелей в сутки, при этом Саудовская Аравия и ОАЭ удерживают около 60% этого объема", — отмечают эксперты.

В то же время добыча нефти во всех 23 странах ОПЕК+ (включая освобожденных от квот участников сделки) в апреле снизилась на 290 тысяч баррелей в сутки — до 43,94 миллиона. Основное снижение было отмечено в Ираке и Нигерии — на 500 тысяч баррелей в сутки, однако его компенсировало восстановление добычи в Анголе после технического обслуживания и рост в других странах, заявляют в МЭА.

В частности, в Иране, на который не распространяются квоты ОПЕК+, нефтепроизводство достигло трехлетнего максимума. Добычу также увеличили Венесуэла (не участвует в сделке) и Саудовская Аравия.

Добыча только в ОПЕК снизилась на 310 тысяч баррелей в сутки — до 28,85 миллиона баррелей в сутки, а вне ОПЕК — увеличилась на 20 тысяч баррелей в сутки, до 15,09 миллиона.

Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, в начале апреля объявили, что будут добровольно сокращать добычу с мая до конца года на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх текущих квот), Россия продлила свое добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей также до конца года. МЭА отмечает, что во второй половине 2023 года прогнозировался существенный дефицит, а новые сокращения могут его усилить и привести к росту цен, в то время как инфляция "уже больно бьет по уязвимым потребителям, особенно в странах с формирующейся и развивающейся экономикой".

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года.