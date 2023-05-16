МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что российский экспорт нефти и нефтепродуктов в апреле стал самым высоким с февраля 2022 года — поставки выросли на 50 тысяч баррелей в сутки к предыдущему месяцу, до 8,3 миллиона, при этом экспортная выручка сократилась на 27% по сравнению с прошлым годом — до 15 миллиардов долларов. Россия начала экспорт дизельного топлива в Чили, сообщили СМИ

"Российский нефтяной экспорт в апреле вырос на 50 тысяч баррелей в сутки, до 8,3 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем со времен начала военного конфликта в Украине. Поставки нефти выросли на 250 тысяч баррелей в сутки, в то время как экспорт нефтепродуктов снизился примерно на 200 тысяч баррелей в сутки", — говорится в ежемесячном докладе агентства.

По оценке МЭА, предполагаемые доходы от нефтяного экспорта РФ к предыдущему месяцу "увеличились на 1,7 миллиарда, до 15 миллиардов долларов", но "оказались на 27% ниже, чем год назад". При этом агентство напоминает, что в марте снижение доходов в годовом выражении было больше — на 40%.

МЭА уточняет, что экспорт нефти в апреле составил 5,2 миллиона баррелей в сутки и стал самым высоким с мая 2022 года. Два крупнейших потребителя в Азии, Китай и Индия, увеличили закупку российского сырья до 2,1 и 2 миллионов баррелей в сутки соответственно. В ЕС поставлялось 400 тысяч баррелей в сутки, в основном в Венгрию и Словакию по трубе и в Болгарию морем.

В то же время основными покупателями российских нефтепродуктов являются Турция, Китай и Индия, получающие 430, 220 и 180 тысяч баррелей в сутки. Остальные объемы были распределены между Ближним Востоком, Южной Америкой, Африкой и Юго-Восточной Азией. Всего российских нефтепродуктов экспортировалось 3,1 миллиона баррелей в сутки, следует из данных МЭА.

В 2022 году ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по поводу анализа энергорынка.