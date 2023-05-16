МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник после выхода экономической статистики по Китаю, которая оказалась хуже прогнозов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Цены на нефть колеблются после публикации статданных

По состоянию на 19.53 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,49%, до 74,86 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,39%, до 70,81 доллара.

Нефтяные трейдеры с пессимизмом отреагировали на статистику по Китаю, опубликованную во вторник. Так, объем промышленного производства в стране за апрель увеличился на 5,6% в годовом выражении при прогнозе роста на 10,9%, а объем розничных продаж — на 18,4% при прогнозе в 21%. КНР является одним из крупнейших импортеров нефти, поэтому котировки "черного золота" реагируют на экономические данные по стране.

"В Китае, где были большие надежды на рост спроса, наблюдаются большие неудачи", — цитирует агентство Блумберг главу исследования сырьевых активов Citigroup Эдварда Морса (Edward Morse).

В среду инвесторы будут оценивать данные минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики полагают, что показатель за неделю, завершившуюся 12 мая, сократился на 1,3 миллиона баррелей.