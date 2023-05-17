МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Желание украинского лидера Владимира Зеленского подорвать нефтепровод "Дружба" можно расценивать в качестве агрессии против страны-члена НАТО, заявил в беседе с венгерской газетой Magyar Nemzet эксперт по вопросам политики безопасности Дьердь Ногради.

Нефтепровод "Дружба"

Зеленский предлагал подорвать трубопровод "Дружба", пишет СМИ

Подрыв нефтепровода "Дружба" Украиной, по его мнению, стал бы поводом для обращения к статье 5 устава НАТО, согласно которой нападение на одного или нескольких членов альянса считается нападением на весь блок. Это, в свою очередь, может вызвать ответные действия со стороны всех членов альянса, отметил Ногради.

В то же время эксперт напомнил, что Украина, равно как и все другие страны, участвующие в Международной энергетической хартии, обязана гарантировать транзит энергоносителей.