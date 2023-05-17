В Венгрии предупредили Украину о возможном конфликте с НАТО
Magyar Nemzet: подрыв Украиной нефтепровода "Дружба" станет нападением на члена НАТО
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Желание украинского лидера Владимира Зеленского подорвать нефтепровод "Дружба" можно расценивать в качестве агрессии против страны-члена НАТО, заявил в беседе с венгерской газетой Magyar Nemzet эксперт по вопросам политики безопасности Дьердь Ногради.
Подрыв нефтепровода "Дружба" Украиной, по его мнению, стал бы поводом для обращения к статье 5 устава НАТО, согласно которой нападение на одного или нескольких членов альянса считается нападением на весь блок. Это, в свою очередь, может вызвать ответные действия со стороны всех членов альянса, отметил Ногради.
В то же время эксперт напомнил, что Украина, равно как и все другие страны, участвующие в Международной энергетической хартии, обязана гарантировать транзит энергоносителей.
https://1prime.ru/oil/20230517/840612434.html
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