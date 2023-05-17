БАНГКОК, 17 мая — ПРАЙМ. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар предложил коллеге из Евросоюза Жозепу Боррелю почитать постановление Совета ЕС относительно нефтяного эмбарго, сообщило новостное агентство ANI. Опомнились: пока европейцы спорят о санкциях, Россия зарабатывает миллиарды

Боррель ранее заявлял в беседе с Financial Times Боррель, что европейским властям следует принять меры против Индии из-за якобы продажи в регион переработанной российской нефти. По его словам, такие действия являются обходом санкций.

Неназванный индийский министр отметил ANI, что переработанное "черное золото" уже не российское, посоветовав главе евродипломатии проверить постановления Совета ЕС.

"Я предложил бы вам посмотреть постановление Совета за номером 833/2014", — подчеркнул Джайшанкар.

Нефтяное эмбарго, согласно которому Евросоюз прекратил принимать доставленное морским путем российское "черное золото" и совместно с G7 и Австралией ввели лимит стоимости ресурса на уровне 60 долларов за баррель. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять "черное золото" иностранным лицам, если контракты предусматривают использование механизма "потолка цен".