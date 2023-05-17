ТЕГЕРАН, 17 мая — ПРАЙМ. Иран обсуждает с Россией сотрудничество по 10 нефтегазовым месторождениям, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи. Нефть торгуется стабильно перед выходом макростатистики

"По нефтегазовой сфере у нас идет прочное сотрудничество с авторитетными российскими компаниями. За последние два года были заключены определенные контракты и некоторые из наших месторождений уже разрабатываются российскими коллегами и партнерами", — сказал он.

"Помимо предыдущих месторождений, у нас появились еще 10 новых месторождений, к сотрудничеству по которым мы решили подключить российских коллег. И сегодня, и вчера мы обсуждали вопросы партнерства российских коллег по этим месторождениям", — добавил Оуджи.