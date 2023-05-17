ТЕГЕРАН, 17 мая — ПРАЙМ. Мировой рынок нефти сейчас находится в сбалансированном состоянии, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Нефтяной экспорт России стал рекордным с февраля 2022 года, считает МЭА

"Рынок в балансе", — ответил он на вопрос о том, в каком состоянии сейчас мировой рынок нефти.

Новак добавил, что Россия с мая вышла на обещанный объем сокращения добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки.

"Все решения принимаются консолидировано всеми странами, соответственно, если будем обсуждать (изменение уровня добычи ОПЕК+ — ред.), то вы узнаете это. А что касается текущей ситуации, то с мая Россия сокращает на 500 тысяч баррелей в сутки, ну и другие страны, которые взяли на себя обязательства, также (сокращают — ред.) еще 1 миллион 100 тысяч баррелей в сутки", — сказал вице-премьер.

На уточняющий вопрос, достигла ли Россия с мая сокращения добычи в 500 тысяч баррелей в сутки в рамках добровольно взятых обязательств, Новак ответил: "500 тысяч с мая, да".