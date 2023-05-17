ТЕГЕРАН, 17 мая — ПРАЙМ. Мировой рынок нефти сейчас находится в сбалансированном состоянии, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Рынок в балансе", — ответил он на вопрос о том, в каком состоянии сейчас мировой рынок нефти.
Новак добавил, что Россия с мая вышла на обещанный объем сокращения добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки.
"Все решения принимаются консолидировано всеми странами, соответственно, если будем обсуждать (изменение уровня добычи ОПЕК+ — ред.), то вы узнаете это. А что касается текущей ситуации, то с мая Россия сокращает на 500 тысяч баррелей в сутки, ну и другие страны, которые взяли на себя обязательства, также (сокращают — ред.) еще 1 миллион 100 тысяч баррелей в сутки", — сказал вице-премьер.
На уточняющий вопрос, достигла ли Россия с мая сокращения добычи в 500 тысяч баррелей в сутки в рамках добровольно взятых обязательств, Новак ответил: "500 тысяч с мая, да".
https://1prime.ru/oil/20230517/840619747.html
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