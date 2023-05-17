МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 12 мая опустился на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,7%, — до 359,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Минэнерго США заявило о закупке нефти для стратегического резерва

Таким образом, показатель является минимальным с недели, завершившейся 23 сентября 1983 года, когда он составлял 358,3 миллиона баррелей нефти.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал опускаться.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

На этой неделе, в ночь на 16 мая, минэнерго США сообщило, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв страны. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть "по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель".