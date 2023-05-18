МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Лесные пожары, разразившиеся в настоящее время на территории запада Канады, наносят удар по нефтегазовой отрасли страны, вынуждая компании сворачивать производство, сообщает газета New York Times. Tesla повысила цены на электромобили в США, Китае, Японии и Канаде

"Масштабные пожары на западе Канады, которые вынудили тысячи людей покинуть свои дома, также наносят удар по сердцу канадской нефтяной и газовой сферы, вынуждая компании сворачивать производство", — говорится в публикации.

Отмечается, что огонь угрожает не только месторождениям, но и трубопроводам. На этом фоне крупнейшие участники рынка, включая Chevron и Paramount Resources, совместно сократили добычу в объеме, эквивалентном не менее чем 240 тысячам баррелей нефти в сутки.

Как пишет издание, значительная часть территорий в провинции Альберта, где ведется газодобыча, остается под "очень большим" либо "экстремальным" риском пожаров. Кроме того, под угрозой находятся месторождения на нефтеносных песках, где добывается еще порядка 2,7 миллиона баррелей нефти в сутки.

Газета уточняет, что в связи с падением добычи нефти и газа и сохранением угроз для территорий, где производство еще не остановлено, цены на углеводороды уже начали повышаться.