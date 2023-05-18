New York Times: лесные пожары в Канаде наносят ущерб нефтегазовой отрасли, сокращая добычу
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Лесные пожары, разразившиеся в настоящее время на территории запада Канады, наносят удар по нефтегазовой отрасли страны, вынуждая компании сворачивать производство, сообщает газета New York Times.
"Масштабные пожары на западе Канады, которые вынудили тысячи людей покинуть свои дома, также наносят удар по сердцу канадской нефтяной и газовой сферы, вынуждая компании сворачивать производство", — говорится в публикации.
Отмечается, что огонь угрожает не только месторождениям, но и трубопроводам. На этом фоне крупнейшие участники рынка, включая Chevron и Paramount Resources, совместно сократили добычу в объеме, эквивалентном не менее чем 240 тысячам баррелей нефти в сутки.
Как пишет издание, значительная часть территорий в провинции Альберта, где ведется газодобыча, остается под "очень большим" либо "экстремальным" риском пожаров. Кроме того, под угрозой находятся месторождения на нефтеносных песках, где добывается еще порядка 2,7 миллиона баррелей нефти в сутки.
Газета уточняет, что в связи с падением добычи нефти и газа и сохранением угроз для территорий, где производство еще не остановлено, цены на углеводороды уже начали повышаться.
https://1prime.ru/oil/20230518/840623408.html