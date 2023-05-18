МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. За январь-апрель 2023 года Минфин получил почти 2,3 триллиона рублей нефтегазовых доходов — вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило ведомство. Общая сумма недополученных относительно базового уровня доходов за первые четыре месяца превысила 400 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Минфина. Об этом пишут "Ведомости". Путин назвал причину сокращения Россией добычи газа

По словам министра финансов Антона Силуанова, которого цитирует издание, поступление нефтегазовых доходов отклонилось от плана, и на текущий момент бюджет от продажи нефти и газа получает меньше, чем ожидалось ранее.

Отмечается, что общая сумма ожидаемых в нынешнем году доходов от нефти и газа — 8,9 триллиона рублей.

Из них базовые доходы — 8 триллионов рублей. Это значение устанавливается законом и влияет на величину расходов бюджета — даже если фактически в казну поступит меньше 8 триллионов, на траты бюджета это не повлияет.

Остальные 900 миллиардов рублей- дополнительные нефтегазовые доходы, которые могут быть направлены на пополнение Фонда национального благосостояния по бюджетному правилу.