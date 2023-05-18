БРЮССЕЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. В Евросоюзе не считают реалистичной задачу "отрезать Индию от российской нефти", основной целью прошлых и предстоящих мер является ограничение российских нефтяных доходов, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Импорт российской нефти в Индию в апреле достиг рекорда, пишет СМИ

"Я ожидаю, что вопрос (российской – ред.) нефти будет затронут (на саммите G7 в Японии – ред.). Как и алмазы, это очень чувствительная тема. Мы считаем, что ценовой потолок стал большим успехом, это позволило сохранить цены на низком уровне… Не было цели отрезать Индию от российской нефти, это недостижимая цель, речь шла об ограничении российских нефтяных доходов", — указал он.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано заявил РИА Новости, что в ЕС не комментируют, будет ли осуждаться в рамках нового 11-го пакета антироссийских санкций вопрос о мерах против экспорта в Европу якобы переработанной в Индии российской нефти.

О возможности таких санкций в интервью газете Financial Times заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, Брюссель должен принять меры в отношении Индии, которая якобы перерабатывает российскую нефть из для продажи в Европе. Он уверен, что это, "безусловно, является обходом санкций, и страны-члены (ЕС) должны принять меры.

Боррель подчеркнул, что любой механизм, направленный на остановку потока российской нефти, должен реализовываться странами союза на национальном уровне. Тем самым он предположил, что ЕС может нацелиться на покупателей индийского очищенного топлива, которое, по мнению стран-членов, получено из российской нефти.