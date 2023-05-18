МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг днем примерно на 0,5% в отсутствие значимых факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Нефтегазовые доходы России пока не оправдывают ожиданий

По состоянию на 12.44 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,52%, до 76,56 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,52%, до 72,45 доллара.

"Рынок нефти продолжает определяться внешними событиями, а не фундаментальными показателями", — сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

В итоге нефть слабо дешевеет, примерно теми же темпами, что и утром — после выхода данных о запасах этого вида сырья в США. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 12 мая, увеличились сразу на 5 миллионов баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения на 0,9 миллиона баррелей.

Также рынки пребывают в ожидании данных американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США, публикация которых запланирована на вечер пятницы. За неделю по 12 мая их число сократилось на две — до 586 агрегатов.