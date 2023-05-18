МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Экспорт нефти из Саудовской Аравии в марте вырос до 7,52 млн баррелей в день с 7,455 млн баррелей в день в феврале. Об этом в четверг сообщил Международный энергетической форум (IEF), ссылаясь на данные Совместной инициативы по нефтяной статистике (JODI).

Добыча нефти.

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JODI получает ежемесячные экспортные данные от Эр-Рияда и других участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а затем публикует их на своем веб-сайте.