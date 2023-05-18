ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Страны G7 намерены продолжать следовать политике ограничения предельной цены на российскую нефть и выявлять попытки обойти эти рестрикции, говорится в опубликованном в четверг минфином США отчете. В Банке России не испугались превышения дефицита бюджета над планом

"В будущем мы по-прежнему привержены следованию политике ограничения цен. Коалиция продолжит координировать усилия для обеспечения эффективного мониторинга и соблюдения политики, включая противодействие уклонению от этих ограничений, избежание побочных эффектов и поддержание глобальной энергобезопасности", — говорится в отчете, посвященном эффективности введенного ценового потолка на российское топливо.

Как заверили в минфине США, данная работа не прекратится до тех пор, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине. "США будут продолжать работу с нашими партнерами по коалиции, чтобы обеспечить дальнейший успех политики ценового предела наряду с дальнейшей борьбой с российской агрессией", — отмечается в сообщении.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.