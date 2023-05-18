МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг вечером почти на 1,5%, инвесторы ожидают решений вокруг ситуации с потолком государственного долга США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По состоянию на 19.32 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,48%, до 75,83 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,4%, до 71,81 доллара.

В США продолжаются переговоры между президентом Джо Байденом и лидерами конгресса относительно потолка госдолга страны. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований.

"Нефтяные трейдеры в четверг проявляют более осторожный подход, ожидая исхода переговоров по потолку госдолга", — цитирует портал MarketWatch старшего аналитика ActivTrades Рикардо Евангелисту (Ricardo Evangelista).

Также определенное влияние на стоимость нефти продолжают оказывать данные минэнерго США, согласно которым, запасы нефти в США за предыдущую неделю неожиданно выросли на 5 миллионов баррелей, до 467,6 миллиона.