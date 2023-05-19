МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Кабул прорабатывает вопрос закупки нефтепродуктов у российских компаний, хотел бы заключить договор с "Татнефтью", заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. Министр Азизи объяснил, как активизировать сотрудничество Кабула и Москвы

"В прошлом году у нас были встречи с российскими нефтяными компаниями, в том числе из Татарстана. Мы нуждаемся в порядка 4 миллионов тонн нефтепродуктов. Часть из них мы обеспечиваем через Туркменистан и Иран. Однако хотим заключить хорошие соглашения с российскими компаниями, в особенности с "Татнефтью". Надеюсь, мы будем поддерживать связь", — сказал министр в кулуарах саммита "Россия – Исламский мир".

Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.

Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.